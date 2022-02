«A seguito degli accadimenti di guerra che si stanno verificando sul territorio della nazione Ucraina, la scrivente chiede all’Amministrazione Comunale della Città Andria di far illuminare il Monumento dei Caduti di giallo e di blu, i colori dell’Ucraina, per esprimere la piena solidarietà al paese sotto attacco e ribadire insieme con il resto del mondo il no alla guerra». E’ questa la proposta dell’Associazione Culturale IdeAzione di Andria all’amministrazione comunale.

«Con tale iniziativa – spiegano – vogliamo manifestare la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa. Vogliamo far sentire al popolo ucraino ed ai cittadini ucraini residenti nella nostra città la totale solidarietà dei cittadini andriesi e la più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra. È necessario creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale».