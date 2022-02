Tanta paura ed apprensione nel pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Andria a causa di un grave incidente avvenuto attorno alle ore 16.30. Un’auto, una Daewoo grigia, per cause ancora in fase d’accertamento, è uscita fuori strada precipitando nelle campagne a 200 metri dall’uscita di via Bisceglie in direzione Autostrada.

Immediato l’intervento dell’equipe sanitaria del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo il conducente, un 64enne andriese, trasportato in codice rosso all’ospedale “Bonomo”. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada privo di guardrail e che doveva essere interessato dai lavori.