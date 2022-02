È stata presentata, da parte del Capogruppo Consiliare di FI, Donatella Fracchiolla, una richiesta di convocazione di tutti i capigruppo, per discutere la problematica relativa alle carenze dell’Ufficio Tributi.

«Nel primo anno e mezzo di amministrazione Bruno, infatti, si è assistito al proliferare di avvisi di accertamento e di pagamento carichi di errori – si legge in una nota a firma di Donatella Fracchiolla -. Queste storture denotano una chiara inefficienza dell’ufficio Tributi nell’azione propria di gestione delle entrate comunali. Ne deriva che alla annosa questione della scarsa capacità di riscossione dell’Ente nei confronti dei cattivi pagatori, va ad aggiungersi l’errata richiesta di riscossione nei confronti dei contribuenti virtuosi, spesso ignari e incapaci di rilevare l’errore, se non ricorrendo all’ausilio di un consulente!

Il tema non è nuovo e di certo già noto ai tempi della campagna elettorale, quando ciascun candidato sindaco, animato delle migliori intenzioni, prometteva di occuparsene con priorità, in ipotesi di elezione! Ma “di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno” e, proclami a parte, l’attuale amministrazione non ha posto in essere, sinora, azioni concrete volte a definire tale questione.

Urge, pertanto, una riunione sul punto di tutti i capigruppo consiliari, finalizzata alla individuazione delle cause di tale cattivo funzionamento e alla assunzione di responsabilità de parte del Sindaco e di tutta la sua maggioranza. Si auspica che tale richiesta non resti inevasa, stante la necessità stringente e non più rinviabile di porre in essere tutti i correttivi dovuti per efficientare l’ufficio motore di tutta la macchina amministrativa!».