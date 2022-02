Da un lato i nuovi contagi giornalieri che diminuiscono, dall’altro il conto dei ricoveri che non accenna a diminuire in modo deciso. Sono le due facce dell’emergenza covid in Puglia, tendenza confermata anche dal bollettino epidemiologico di oggi. Sono 1.730 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, circa 19.500 i tamponi effettuati. Curva dei contagi sempre in discesa, sulla scia del trend nazionale. 554 le positività attribuite alla provincia di Lecce, 438 in quella di Bari, 318 nel foggiano, 150 nella Bat, 126 nel tarantino e 123 in provincia di Brindisi. Il totale dei nuovi casi da inizio pandemia sale ad oltre 710 mila. Si aggrava ancora il conto dei decessi, sono 8 le vittime del virus secondo i dati dell’ultimo bollettino. Qui il numero complessivo dei morti è salito oltre 7.500.

Come detto, ancora non migliora la situazione sanitaria che resta piuttosto stabile con i 733 ricoveri nei reparti non critici degli ospedali covid, in terapia intensiva ci sono invece 56 pazienti. Dati in leggera crescita rispetto al bollettino di ieri. Meno di 2 mila i guariti nelle ultime 24 ore, e attualmente positivi che non scendono restando stabili a circa 86.500.