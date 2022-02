Durante il Consiglio Comunale di martedì sera, 15 febbraio, il Consigliere Nicola Civita, eletto nella lista “Scamarcio Sindaco”, si è dichiarato indipendente. Una scelta maturata lentamente ma in maniera ineluttabile che giunge, dice, «dopo un’attenta valutazione e un approfondimento sull’azione della macchina amministrativa».

«Prendo le distanze dalla lista “Scamarcio Sindaco”, al quale sono appartenuto fino ad ora e per il quale mi sono impegnato con onestà nell’attività amministrativa, mai rinnegando gli impegni assunti. Naturalmente sono salvi i legami di stima e di rispetto con il mio elettorato, questo lo posso affermare con estrema certezza», dichiara il giovane consigliere.

«Ma, la ragione che mi ha portato a questa decisione trova il suo principale fondamento nella necessità di svolgere responsabilmente, scevra da ogni condizionamento politico, il mio mandato di consigliere comunale nell’esclusivo interesse della collettività e del territorio che mi onoro di rappresentare, valutando e votando caso per caso i provvedimenti che l’amministrazione sottoporrà alla mia attenzione. Andria ha bisogno di ritrovare fiducia nelle istituzioni, nei partiti e nelle persone che li rappresentano, e questo può avvenire soltanto rompendo le vecchie logiche del passato e con una classe politica professionalmente competente e unita in grado di ridare dignità alla cittadinanza; solo così sarà possibile costruire una città migliore, senza raggiri di parole e false promesse da parte di chi si è dimostrato in un certo senso incapace di gestire la cosa pubblica, preferendo lasciare spazio a propri percorsi: non più idee collettive, ma se stessi per ricevere visibilità e consenso».

Conclude il consigliere comunale Nicola Civita: «Con questo spirito lavorerò, provando ad offrire il mio contributo costruttivo a favore della città, pur senza derogare al ruolo di controllo a cui è delegato un Consigliere comunale d’opposizione».