Sono costretti a vivere con le finestre chiuse per non respirare polvere all’interno delle loro case. Un disagio che va avanti ormai da oltre un mese e che li sta portando all’esasperazione. Sono i residenti della zona di Largo Ceruti, ad Andria, dove è stato trasferito temporaneamente il capolinea dei bus delle linee urbane ed extraurbane, da piazza Bersaglieri d’Italia, stazione Bari Nord. Uno spostamento disposto a fine dicembre con un’ordinanza sindacale, per permettere la prosecuzione dei lavori di interramento ferroviario nel centro abitato. Nessuno aveva fatto i conti però con l’elevato numero di mezzi che ogni giorno arrivano e partono dalla fermata, soprattutto nelle prime ore del mattino, alzando polvere e rendendo l’aria irrespirabile. Un grosso problema per la gente del quartiere che adesso davvero non ne può più.

La loro richiesta è quella di trasferire altrove il capolinea dei bus, magari in un luogo che sia un po’ più lontano dalle abitazioni.

Il servizio.