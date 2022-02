Qualcosa si muove. Dopo la protesta pacifica in Largo Torneo degli studenti del Liceo “Carlo Troya” di Andria venerdì scorso, per chiedere interventi urgenti sulle condizioni strutturali dell’edificio scolastico, la Provincia Bat – chiamata in causa dai rappresentanti d’Istituto – ha dato una prima risposta. Nella mattinata di lunedì i consiglieri provinciali del Partito Democratico Lorenzo Marchio Rossi e Federica Cuna, e il consigliere comunale PD di Andria Mirko Malcangi, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per verificare personalmente lo stato in cui versa. Gli studenti del “Troya” aveva denunciato problemi con infiltrazioni e riscaldamento, vetri di finestre venuti già in alcune aule. Una situazione giunta ormai al limite nonostante un finanziamento già pronto ma rimasto in stand-by. Durante il sopralluogo i consiglieri hanno rassicurato la vice preside, prof.ssa Paparella, circa l’avvio imminente dei lavori per per la sostituzione degli infissi e di tutte le azioni propedeutiche per la messa in sicurezza della palestra interna e dell’auditorium, altri punti che versano in stato di criticità e per i quali alcuni tecnici della Provincia avevano già effettuato sopralluoghi nei giorni precedenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo dei Giovani Democratici della Bat, composto da studenti. «Monitoreremo affinché non si accumulino ritardi e i lavori proseguano nel più veloce tempo possibile», si legge in una nota a firma della segretaria provinciale dei giovani dem Federica Monterisi. «Siamo vicini alle preoccupazioni dei ragazzi e un invito che rivolgo a loro è quello di prediligere la strada del dialogo».