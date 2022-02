C’è un’emergenza che va avanti da molto prima del Covid, ma con l’arrivo del virus si è ulteriormente aggravata. Si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria. Dati alla mano, nel 2021 sono stati più di 600mila quelli che non hanno potuto acquistare medicinali per ragioni economiche. Un numero che è cresciuto di oltre il 37% rispetto all’anno precedente, a causa della crisi economica scatenata dalla pandemia.

Il vaccino per uscire da questa emergenza si chiama solidarietà. Quella delle farmacie e dei loro clienti che prendono parte alla Giornata della Raccolta del Farmaco. Sino a lunedì 14 febbraio, in tutte le farmacia che espongono la locandina dell’iniziativa, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai più bisognosi.

Sono circa 5.000 le attività aderenti in tutta Italia, e non fanno eccezione i territori di Bari e Barletta-Andria-Trani. Una volta raccolti, i farmaci verranno distribuiti a 62 enti assistenziali che operano nelle due province e che si prendono cura delle persone in difficoltà.

Nel 2021 sono state raccolte quasi 13mila confezioni di farmaci, pari ad un valore di oltre 96mila euro, che hanno aiutato circa 3.400 ospiti delle strutture presenti tra Bari e Bat. La speranza è che quest’anno si possa fare anche meglio.

L’appello è quello di partecipare numerosi all’iniziativa, perché la solidarietà può diventare contagiosa anche più di un virus.