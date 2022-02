Il vetro di una finestra venuto giù improvvisamente in classe, solo l’ultimo di una serie episodi che hanno fatto storcere il naso per l’ennesima volta agli studenti del Liceo “Carlo Troya” di Andria. Non c’è più tempo, hanno invocato questa mattina i ragazzi e le ragazze dell’istituto andriese durante un sit-in organizzato in Largo Torneo. “Le scuole crollano, noi no!” hanno scritto su uno striscione. Il Liceo “Troya” merita rispetto, così come gli studenti. Questo il contenuto della loro manifestazione pacifica, con un appello alla Provincia Bat.

Un lunga serie di disagi strutturali e la necessità di intervenire quanto prima per salvaguardare soprattutto l’incolumità degli studenti e garantire loro le condizioni migliori per il proprio percorso formativo. Tra le urgenze ci sono l’impianto di riscaldamento, sistemazione di infissi e infiltrazione. Sullo sfondo anche la carenza di aule per sopperire alle tante iscrizioni. Intanto un finanziamento c’è già, ma attende di essere appaltato.

Gli studenti si augurano che il loro appello non cada nel vuoto.

