Il nuovo coordinatore regionale dell’associazione Nazionale Città dell’Olio é l’assessore alle Radici del Comune di Andria Cesare Troia. Eletto all’unanimità, consente ad Andria di tornare ad essere protagonista in un ambito in cui ha tanto da spendersi, per il progresso di tutto il comparto.

«Per raggiungere questo obiettivo, importante è stato il lavoro di relazioni istituzionali svolto in questi mesi, che ha portato alla convergenza unanime su Andria – afferma il sindaco Bruno. Il ringraziamento a tutti i sindaci per la fiducia. Al coordinatore regionale uscente Vanni Sansonetti, al Presidente nazionale Michele Sonnessa e al direttore nazionale Antonio Balenzano per il sostegno concreto. A Cesare Troia l’augurio di un entusiasmante lavoro, da svolgere con la competenza e lo spirito di squadra che lo contraddistinguono.

Andiamo avanti!».