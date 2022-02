La Fidelis annuncia dei mini abbonamenti dedicati ai tifosi in Tribuna ed in Curva, per non perdere, a prezzi ridotti, le gare con Catanzaro e Potenza. Iniziativa voluta dalla società biancazzurra visti i due appuntamenti ravvicinati e così importanti per la stagione: «Ora serve l’aiuto di tutti. Forza Fidelis», scrivono dalla società andriese.

Per le gare contro il Catanzaro di sabato 12 febbraio alle 17,30 e quella contro il Potenza di martedì 15 febbraio alle ore 18, saranno validi dei mini abbonamenti per le due gare a prezzi scontati. Sarà possibile sottoscrivere i mini abbonamenti solo presso il botteghino lato tribuna dello Stadio “Degli Ulivi” a partire da venerdì dalle 9,30 alle 12,30 dalle 17,30 alle 20,00 e sabato dalle 9,30 13,00. Per assistere alle singole gare restano validi i prezzi stagionali dei biglietti.

Tribuna Laterale 30€ / Under16-Over65-Donne 24€ / Under 10 5€

Curva Nord 18€ / Under16-Over65-Donne 15€ / Under 10 5€

Ricordiamo che allo Stadio si può accedere solo con Green Pass Rafforzato e con Mascherina FFP2.