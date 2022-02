Venerdì 11, alle ore 19.00, si terrà Visioni Periferiche, Prospettive meridiane dei nuovi centri culturali nello sviluppo di comunità, per verificare la nuova dimensione che la cultura dovrà creare e in che direzione può andare l’innovazione sociale. Interverranno Roberto Covolo, Emmanuele Curti (lo Stato dei Luoghi), Marilù Manta (CheFare) e Marco Ranieri (ARTI Puglia).

«Non vogliamo che sia la solita conferenza, bensì un luogo in cui dibattere – scrivono i ragazzi dell’APS Capital Sud che gestisce l’Officina San Domenico – non un punto di arrivo, ma il primo appuntamento di quattro, in cui affronteremo le diverse declinazioni della cultura per come la conosciamo».

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming. Per maggiori informazioni: CapitalSud APS (su Instagram e Facebook).