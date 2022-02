La Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi comunica che in esecuzione della Determina Dirigenziale della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n.514 del 13/12/2021, è stato indetto BANDO di CONCORSO per l’ATTRIBUZIONE del CONTRIBUTO INTEGRATIVO per il PAGAMENTO del CANONE di LOCAZIONE ANNO 2021 – ANNO di COMPETENZA 2020.

Le domande di partecipazione devono essere presentate, dall’ 8/02/2022 e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/02/2022, pena l’esclusione, presso il Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi del Comune di Andria, sito in Piazza Trieste Trento n.7, oppure spedite a mezzo Raccomandata al Signor Sindaco del Comune di Andria e comunque pervenute all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 28/02/2022.

Il Settore ha attivato sportelli informativi dove ritirare l’apposito modulo (FORMATO A3 – F/R), in distribuzione gratuita:

– Settore Politiche Sociali, Demografici, Educatici – Piazza Trieste e Trento n.7, dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30;

– Ufficio Relazioni con il Pubblico – sito c/o Palazzo di Città, Via San Francesco dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30.

Tutti gli ulteriori dettagli sono nel testo del bando.