E’ una altalena di numeri al momento la situazione pandemica da Covid-19 in Puglia. L’ultimo bollettino epidemiologico, infatti, registra altri 7855 casi di positività al virus con 69159 test effettuati. Ci sono, purtroppo, 13 decessi e risalgono anche attualmente positivi e ricoveri. Sono 6298 i negativizzati e di conseguenza salgono a 128440 le persone che al momento combattono contro il virus.

In risalita anche i ricoveri che in area non critica arrivano a 731 pazienti mentre stabili in terapia intensiva a 65. La situazione provincia per provincia con il barese a registrare altri 2370 casi di contagio, seguita da Lecce a 1581 e Foggia con 1268. Più in basso Taranto con 991 contagi, la BAT 807 e Brindisi 758. Si aggiungono anche 36 nuovi casi di residenti fuori regione. Superati i 7 milioni e mezzo di test effettuati in regione da inizio pandemia oltre a 450mila persone guarite dal virus in Puglia.