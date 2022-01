L’assemblea della Camera Penale di Trani, in questo momento molto particolare per la giustizia penale, dovuto alle riforme e alla pandemia da Covid 19, ha eletto, con proclamazione all’unanimità proprio Presidente Giangregorio De Pascalis, avvocato cassazionista di Andria

L’associazione forense territoriale potrà, quindi, contare sulla presidenza De Pascalis per il biennio 2021/2022, oltre che dei componenti della giunta Avvocati: Amleto Carobello vicepresidente; Luca Gagliardi tesoriere; Ida Cioce segretaria; Michele DAmbra; Maria Luisa Tarricone; Maurizio Altomare.

«L’azione della Camera Penale non potrà che porsi in linea di continuità con le azioni precedenti e ricercare, al suo interno, nuove risorse propulsive tenendo fermi i principi generali e statuari dell’Unione facendo fronte ad ogni forma di avversione e contrasto ai valori fondamentali del nostro sistema penale. Occorrerà dare sostegno ai percorsi di riforma proposti dall’U.C.P.I. sia di rango costituzionale sia del sistema penale in generale. Fondamentale dare il nostro sostegno alla realizzazione della riforma sulla separazione delle carriere dei Magistrati che ha visto le Camere Penali impegnate nella raccolta di firme per il relativo referendum; alla realizzazione di una riforma dei modelli di espiazione della pena attraverso una diversa modulazione delle misure alternative al carcere». Queste le prime parole del nuovo Presidente della Camera Penale di Trani.