Da oggi a domenica scattano in Friuli i campionati italiani di ciclocross, l’appuntamento clou della stagione: per molti atleti pugliesi, l’ultimo importante banco di prova si è tenuto ad inizio anno sul circuito cittadino di Corato.

L’organizzazione targata Team Eurobike ha infatti portato in via Gravina il “Trofeo Ciclocross Centro Sud Blue Energy”, che sul tradizionale, tecnico e veloce tracciato di 2,5 km, disegnato sul terreno di proprietà della famiglia Berardi, ha inaugurato il 2022 a suon di pedalate e tanto spettacolo. Tre le gare previste, delle quali l’ultima, quella riservata alle categorie cadette, è stata anche valida come prova unica del campionato regionale pugliese per gli Esordienti 1° anno (nati nel 2009), in seno alla Federazione Ciclistica Italiana.

L’ambita maglia è stata vestita dal biscegliese Francesco Dell’Olio (Ludobike Racing Team), già protagonista alle promozionali del Giro d’Italia Ciclocross, e dalla ruvese Ilaria di Terlizzi (Avis Bike Ruvo). Complessivamente poco più di un centinaio gli atleti al via tra categorie agonistiche, master e giovanili, che hanno potuto mettere a punto le abilità tecniche e scaricare i watt di potenza sui tratti veloci. La gara regina, quella disputata sulla durata di 60 minuti, ha visto ancora una volta in auge il dualismo tra Vittorio Carrer e Ettore Loconsolo.

A una prima parte di gara condotta insieme, è seguita una lunga porzione centrale con il coratino in fuga e il biscegliese attardato da un problema meccanico e un finale in cui si sono ribaltate le carte in tavola: Loconsolo (Team Fracor) ha prima raggiunto e poi staccato l’amico-rivale Carrer (Team Terenzi-Eurobike). Terzo degli open Antonio Lavieri (Loco Bikers) e migliore dei master Francesco Acquaviva (Sport4Fit). Nella batteria da 40 minuti, non ha avuto rivali lo juniores Ivan Carrer, fresco del bruciante secondo posto nella generale del Giro d’Italia Ciclocross. Sul traguardo ha preceduto i pari età Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Nibali) e Fabio Grosso (Team Bykers Viggiano), mentre la lucana Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) ha preceduto la compagna di squadra Aurora Falabella nella classifica delle donne open. Primo dei master il padrone di casa Luigi Carrer, all’ultima comparsa in tricolore prima di difendere il titolo. Nella gara di 30 minuti dedicata ai più piccoli, ottima prestazione dell’andriese Simone Massaro (Andria Bike) che ha preceduto il compagno Antonio Regano e Luca Laguardia (Team Bykers Viggiano).