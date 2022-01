Ancora un record, l’ennesimo per la regione Puglia che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare quasi 9 mila nuovi contagi da covid-19. I dati del bollettino epidemiologico di oggi fotografano una curva della pandemia in costante crescita, i numeri sono in aumento in tutte le Province. Delle 8.980 positività rilevate, 3.340 sono in Provincia di Bari, mai così tanti nell’area del capoluogo di regione. Segue la provincia di Lecce con 1.953 casi, il foggiano con 1.135, 996 nel tarantino, 717 nella Bat, 699 in Provincia di Brindisi. 108 contagi sono attribuiti a residenti fuori regione. 86.747 i tamponi effettuati, e tasso di positività al 10,3%. Il saldo totale dei casi da inizio pandemia in Puglia sale a 348.479.

Tornano a salire anche i decessi con 15 vittime del virus in sole 24 ore. Così come aumentano i ricoveri negli ospedali covid della Puglia. 430 i pazienti in area medica, più 22 in un giorno, mentre 39 sono i pugliesi in terapia intensiva, in crescita di 5 unità. Galoppa anche il dato degli attualmente positivi, ad ora 57.850. Buoni segnali arrivano sul fronte dei negativizzati, quasi 1.800 secondo il bollettino di oggi, dato in rialzo rispetto alla media dei giorni precedenti. L’unica notizia confortante dell’ultimo aggiornamento epidemiologico.