“Lunedì 10 gennaio 2022 sarà garantito regolarmente il Mercato settimanale su Via B. Buozzi dove sono state effettuate dagli uffici le verifiche di idoneità. Subito dopo si assumeranno decisioni per il trasferimento temporaneo degli operatori di via Buozzi”. Lo ha detto l’Assessore alle Attività Produttive Cesare Troia, in risposta ad un comunicato di CasAmbulanti reso noto questa mattina (leggi l’articolo). Slitta, dunque, lo spostamento degli operatori mercatale di via Buozzi.