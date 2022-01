Due brani all’interno del CD risultato della sinergia tra la Melos orchestra del M° Francesco Finizio e del M° Riccardo Di Matteo, presidente dell’associazione Sinergitaly che promuove il Made in Italy nel mondo.

Prontissimo all’inizio del nuovo anno il progetto musicale “Innamorato di te”. Un CD risultato della sinergia tra la Melos orchestra del maestro Francesco Finizio e del maestro Riccardo Di Matteo.

«È un onore per noi dello Zenith – sottolinea il suo responsabile, il prof. Antonello Fortunato – essere presenti in questo lavoro con due bellissime canzoni: “L’Amico” e “Un’altra umanità”. Due inni alla vita, due colonne sonore del nostro impegno quotidiano. La musica con il suo fascino divino irrompe nella vita e annulla le distanze e le diversità. Quando cantiamo non esistono cromosomi in più o compromissioni cognitive e nessuno rimane chiuso nella sua gabbia esistenziale. La musica libera dalle catene l’anima, che vola in compagnia degli amici verso una dimensione di completezza».

«Abbiamo deciso – dichiara Riccardo Di Matteo – in sinergia con il Centro Zenith e con la Melos orchestra, di mettere a disposizione di un’iniziativa solidale il download del cd musicale “Innamorato di te”, di cui l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Zenith e ad altre iniziative sociali e culturali».