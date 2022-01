Martedì 4 gennaio 2022, alle ore 17:00, presso il Museo Diocesano di Andria in via De Anellis, 46 ci sarà la presentazione della Mostra “San Giuseppe – Arte e Tradizione”, organizzata in collaborazione con l’UniTre e la FIDAPA di Andria.

La presentazione a cura di don Giannicola Agresti, Direttore del Museo Diocesano, analizzerà la figura di San Giuseppe attraverso alcuni capolavori artistici di Giotto, Raffaello, Guido Reni, ecc. Tale analisi si completerà, infine, con la “lettura” di alcune opere esposte nella Mostra.

L’esposizione offre una visione globale sulla presenza del Santo Artigiano nelle opere d’arte delle chiese di Andria, tra le quali vi è un’inedita tela di pregevole fattura risalente al 1860, dipinta dall’andriese Eligio Morgigno. Questi è menzionato dal Canonico Michele Agresti, nel suo Il Capitolo Cattedrale di Andria ed i suoi tempi del 1911, come l’autore di una tela che rappresenta la «Verginella Maria, guidata da un raggio dello Spirito Settiforme, che scorgesi in cima, e dalla sua madre Sant’Anna». L’opera un tempo era presente nell’Oratorio di Santa Maria degli Agonizzanti, oggi Cappella del SS. Sacramento in Cattedrale.

La mostra è visitabile fino al 31 gennaio 2022, durante i giorni e gli orari di apertura del Museo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00.