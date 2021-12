Una donazione di libri nel giorno della Vigilia di Natale per consentire ai più piccoli di passare delle feste meno difficili magari in un letto di Ospedale. E’ stato questo l’intento della Confraternita di Misericordia di Andria che al termine di un progetto sviluppato con le Librerie Giunti Al Punto di Andria e dopo aver donato centinaia di volumi tra 2020 e 2021 in diversi contesti, come case famiglia e centri di aggregazione, ha voluto concludere questo percorso con la consegna di oltre 70 libri per bambini al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Bonomo”. Accolti dalla direzione sanitaria della struttura e dalla direzione del reparto, i volontari giallociano hanno consegnato il pacco che sarà utile per i progetti di lettura all’interno del reparto ma anche per alleviare le sofferenze dei più piccoli costretti in un letto.

Una scelta naturale, ci spiegano dalla Misericordia di Andria, perché l’impegno della confraternita andriese per i più piccoli è da tempo in atto con progetti specifici portati avanti nella Casa della Misericordia e non solo. Un bel modo di concludere il progetto “Regalaci un libro, regalaci un sorriso”.