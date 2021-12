Nuovo importante incarico per Francesco Giorgino, giornalista andriese e docente universitario presso la Luiss “Guido Carli” di Roma. E’ delle ultime ore la notizia della sua nomina a vice Direttore del TG1. La nomina arriva dal neo direttore Monica Maggioni che ha scelto personalmente il giornalista andriese assieme a Busi, Rao, Sacchi, Graziadei, Luverà, e Crescimbeni. Il telegiornale della rete ammiraglia della Rai lo ha reso celebre a livello nazionale in quanto conduttore dell’edizione serale. Giorgino era, in realtà, già capo redattore della redazione politica del TG1.

Impossibile dimenticare gli esordi per Francesco Giorgino all’interno della nostra emittente. Esordi che già sarebbero stati una palestra importante per quello che sarebbe arrivato poi successivamente. Dal 1987 al 1989, infatti, Giorgino ha condotto il tg serale di Telesveva oltre a condurre una rubrica dal titolo “Incontri”, un faccia a faccia con personaggi di spicco della realtà regionale. Dal ’91 il salto al Tg1, una collaborazione che non si è mai più interrotta sino alla prestigiosa nomina arrivata pochi giorni fa. Francesco Giorgino attualmente è direttore del Master di II livello in Comunicazione e Marketing Politico Istituzionale alla School of Government della Luiss.