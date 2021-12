Concluse le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale della Bat. Sono 12 i membri dell’assise appena eletti, al termine delle operazioni di voto tenute il 18 dicembre, sabato scorso. 8 consiglieri per il centrosinistra, 4 al centrodestra. Nel complesso sono stati eletti 4 andriesi, 3 tranesi, ed un consigliere per le città di Trinitapoli, Spinazzola, Bisceglie, San Ferdinando e Margherita di Savoia. Nessun rappresentante per Canosa, Minervino e Barletta. Assente anche il Movimento 5 Stelle.

Nel dettaglio. 9 i Comuni al voto (Barletta assente perché commissariata), 193 gli aventi diritto al voto, il totale dei consiglieri comunali delle varie città. Nella lista 1 del Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto sono stati eletti Fabio Capacchione (San Ferdinando di Puglia), Pierpaolo Pedone (Bisceglie) e Savino Tesoro (Margherita di Savoia).

Nella lista 2 del Partito Democratico ecco Lorenzo Marchio Rossi (Andria) e Federica Cuna (Trani).

Nella lista 3, “Obiettivo comune per la Bat”, eletti Emanuele Sgarra e Giovanni Vilella, entrambi consiglieri comunali di Andria.

Nessun eletto per il Movimento 5 Stelle.

Per la lista del centrodestra, eletti Emanuele Cozzoli (Trani), Ludovico Peschechera (Trinitapoli), Pasquale Di Trani (Spinazzola) e Gianluca Grumo (Andria).

Infine anche Tommaso Laurora (Trani) è stato eletto consigliere provinciale, candidato nella lista Riformisti Bat.