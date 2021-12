Sostanziale aumento dei contagi e nuova accelerazione della pandemia da Covid-19 in Puglia. E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione che fa registrare 229 nuovi casi su quasi 17 mila tamponi effettuati e un altro decesso che porta 6.905 la conta dei morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I casi delle ultimo bollettino sono così suddivisi: 87 nella provincia di Bari, 75 in provincia di Foggia, 30 in quella di Lecce, 21 in provincia di Brindisi, 9 nella Bat e infine 2 nella provincia di Taranto.

Restano stabili i numeri degli ospedali pugliesi. Sono 136 i pazienti ricoverati in area non critica, -5 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 18 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive. Stabile anche il numero degli attualmente positivi che sono 4.886, grazie al un buon numero odierno di negativizzati che sono 175 per un totale di oltre 270 mila guariti.

Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, dal primo al 7 dicembre in Puglia, si è registrato un incremento dei contagi del 27,6%, superiore anche alla media nazionale pari al 22.4%. Con l’incidenza settimanale che è schizzata attorno ai 60 casi ogni 100 mila abitanti. Numeri non proprio incoraggianti in vista delle festività natalizie.