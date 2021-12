In vista del clima natalizio e certi che questo Natale debba essere ancora più speciale del precedente, l’Associazione Sociale e Culturale “Ideazione” lancia una nuova dolce iniziativa: PanDono.

«Quest’anno abbiamo realizzato il Dolce per il doppio significato che racchiude: dolce di gusto e dolce gesto – così commenta il Presidente in carica dell’Associazione Ideazione, dottor Antonio di Gregorio. Parliamo di un panettone realizzato artigianalmente che aiuterà chi, come sempre si impegna ogni giorno a donare sorrisi e guarire ferite. Il ricavato, infatti, verrà devoluto al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria, per l’acquisto di Dispositivi Medici. Crediamo che per grandi progetti, serva un lavoro di squadra e anche quest’anno ringraziamo chi ha voluto collaborare per un fine nobile – continua il dottor di Gregorio».

Qualche informazione tecnica: Il panettone è del peso di 500 g ed ha un costo di € 15.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare il numero dell’Associazione Ideazione:

370/3716711, oppure tramite I canali social: Instagram (Ideazione18), Facebook (Ideazione).