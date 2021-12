Legalità e solidarietà sono le due parole d’ordine che sempre più coinvolgono la comunità studentesca dell’I.I.S.S. G. Colasanto di Andria.

I rappresentanti di istituto e della consulta, insieme alla prof.ssa Elena Giorgio e alla prof.ssa Maddalena Palmitessa, non hanno fatto mancare la propria partecipazione ai due incontri di venerdì 26 novembre e martedì 30 novembre nell’ambito della prima edizione del Festival della Legalità, organizzato dall’amministrazione comunale di Andria. I temi affrontati rispettivamente nei due appuntamenti sono stati la legalità negata, con un focus dedicato al rapporto tra giustizia e legalità affrontato dal col. Alessandro Andrei, insieme alla preziosa testimonianza di don Geremia Acri; legalità senza confini, con il focus “Terra di nessuno” curato dal dott. Renato Nitti, magistrato della Procura della Repubblica di Bari.

Un’occasione di analisi, confronto e discussione in cui essere coscienti non solo delle criticità del nostro presente, ma anche dell’importanza di essere cittadini consapevoli osservando il rispetto delle regole e coltivando quotidianamente l’educazione ai valori della legalità: princìpi che riescono a fare davvero la differenza, soprattutto in contesti più fragili.

E a proposito di fragilità e solidarietà la comunità scolastica dell’I.I.S.S. G. Colasanto ha dato concretamente supporto quest’anno alla Fondazione Telethon partecipando alla campagna natalizia con un punto vendita allestito presso lo stesso istituto scolastico dove è stato possibile acquistare cuori di cioccolato e candele profumate, il cui ricavato è stato devoluto interamente alla Fondazione Telethon.

Un momento utile per ricordare che fare scuola significa prima di tutto educare ai valori dell’umanità e alla cura delle relazioni.