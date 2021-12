Arriva al termine il percorso formativo dal titolo “Generazioni” realizzato ad Andria dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata in collaborazione con la Confraternita Misericordia di Andria e diversi altri enti tra cui la ASL BT, la Polizia di Stato, l’ACI Bari BAT e l’ACAT Federiciana. Il progetto, dedicato ad undici persone sottoposte alla Messa alla Prova per violazione del codice della strada, si è articolato in sei incontri e si concluderà con la Tavola Rotonda “La costruzione della rete territoriale nell’applicazione dell’istituto della messa alla prova”, che si svolgerà all’interno della sala conferenze del Museo Diocesano “San Riccardo” di Andria giovedì 2 dicembre a partire dalle ore 17.

Un progetto che è pionieristico e che mette attorno ad un tavolo molteplici enti affinchè ci possano essere azione formative realmente efficaci. La tavola rotonda sarà un momento, non solo di report per l’attività svolta in collaborazione tra UIEPE e Misericordia, ma anche e soprattutto per immaginare lo sviluppo futuro per definire ulteriori linee di indirizzo in questo campo.

All’evento parteciperanno oltre al Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata, il Dr. Emilio Molinari, anche il Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia Dr. Gianfranco Gilardi, il Presidente del Tribunale di Trani Dr. Antonio De Luce, il Questore della BAT il Dr. Roberto Pellicone, il Dirigente del Ser.D. dell’ASL BT Dr. Gianfranco Mansi, la Presidente dell’ACI Bari – BAT la Dr.ssa Mariagrazia De Renzo ed il Presidente dell’ACAT Federiciana il Dr. Gianfranco Della Fiore. Saluti istituzionali da parte del Sindaco della Città di Andria, Avv. Giovanna Bruno.