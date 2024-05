L’Istituto Tecnico Tecnologico “Onofrio Jannuzzi” di Andria celebra il suo fondatore, sabato 18 maggio alle ore 09.00 con una cerimonia, nel corso della quale saranno consegnate tre borse di studio, in memoria di altrettanti ex studenti, vittime della tragedia ferroviaria della Bari – Nord.

Nel giorno del cinquantacinquesimo anniversario della morte del senatore Onofrio Jannuzzi, a cui è intitolato il prestigioso istituto scolastico della città di Andria, la scuola rende onore alla sua memoria, con una giornata di riflessione sull’operato dell’Uomo, del Politico, del Professionista che è stato. E’ la prima volta che l’istituzione scolastica nella sua storia, celebra la figura del fondatore e lo fa con una giornata ricca di momenti importanti. Si parlerà della fondazione Onofrio Jannuzzi e ci saranno i nipoti del senatore che ricorderanno l’impegno politico del nonno per la crescita della città. Si ricorderà soprattutto la volontà del senatore di far costruire l’edificio scolastico che, dal 1958 è la scuola secondaria superiore di riferimento nel territorio della provincia, e non solo, per la formazione di periti industriali specializzati in Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia.

Nel corso della giornata saranno consegnate tre borse di studio, in favore dei tre studenti che, lo scorso anno scolastico, si sono diplomati con il massimo dei voti, in ognuno dei tre indirizzi di riferimento. Le borse di studio sono intitolate alla memoria di tre ex studenti dell’ITT “O. Jannuzzi”, vittime a luglio 2016, dell’incidente ferroviario della Bari – Nord. Parteciperanno infatti le famiglie dei tre studenti scomparsi, ai quali la comunità scolastica ha dimostrato da sempre vicinanza e affetto.

Vi parteciperanno le autorità militari, politiche, religiose e civili che in quella tragica giornata di luglio del 2016, che ha colpito l’intero territorio della sesta provincia, sono state protagoniste dei fatti affinché il loro esempio sia da stimolo agli studenti per operare, sempre, secondo i principi della Legalità e Sicurezza.