Altra occasione sprecata dalla Florigel Pallavolo Andria. Gioca, lotta e si arrende agli infortuni e alle non perfette condizioni fisiche. Gara dalle grandi aspettative che si è mostrata, fin da subito, ricca di imprevisti con un Turi determinato a continuare la propria striscia positiva. Sarà necessario continuare sulla strada del lavoro duro e del sacrificio per recuperare il migliore stato fisico, l’incisività e l’efficacia in attacco.

Mister Pepe schiera per la diagonale Massa al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce.

Inizio di gara molto equilibrato fino a metà set, qualche errore in attacco dei federiciani consente ai turesi di portarsi sul 17 a 20, svantaggio che i padroni di casa non riusciranno a recuperare, finale 21 a 25.

Si ripete nel secondo set l’andamento del primo con gli ospiti più efficaci a sfruttare ogni minimo errore dei falchi federiciani, ai quali tira un brutto scherzo il nervosismo. Sul finire di set un infortunio lascia fuori dal rettangolo di gioco il palleggiatore, parziale di 23 a 25.

Terzo set con la Florigel disunita che non riesce più a giocare ed a riordinare le proprie idee di gioco, facile per il Turi a imporsi con un sonoro 25 a 12.

A fine gara il Direttore Sportivo Vincenzo Cripezzi: «Dispiace per l’infortunio del palleggiatore che ha condizionato l’andamento della gara. Considerati i tempi di recupero la società è già sul mercato per tesserare un nuovo atleta che possa dare una mano alla squadra in questo momento di difficoltà. Ormai l’attuale situazione di classifica ci indica con quali squadre dovremo conquistare punti preziosi per il mantenimento della categoria. Senza lasciare nulla di intentato con tutte le altre squadre. Ci aspettano due gare difficili con il Bari e il Leverano, lanciatissime verso la vetta della classifica».