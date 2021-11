In data 17 novembre 2021, si è svolto l’incontro chiesto da Spi Cgil Bat, rappresentata dal segretario generale, Felice Pelagio, della segretaria Maria Pia Filannino e per la Lega Spi di Andria, Pasquale Zinni, con il sindaco di Andria, Avv. Giovanna Bruno. Nella riunione al centro del confronto ci sono state le necessità e bisogni di pensionati ed anziani nel territorio, per i quali è stata chiesta attenzione da parte dell’Amministrazione, data l’alta densità di residenti nel Comune di Andria con un’età superiore ai 75 anni, anche per le diverse problematiche legate alla pandemia.

Si è raggiunta una formale intesa ad effettuare un percorso comune di concertazione per individuare interventi utili, anche alla luce delle ingenti risorse che arriveranno sul territorio con il PNRR per migliorare la condizione sociale di anziani e pensionati, riconoscendo alle organizzazioni sindacali, portatori di interessi diffusi, un ruolo di mediazione e confronto nell’interesse di tali soggetti fragili. Particolare attenzione sarà data agli interventi nell’ambito della elaborazione del Bilancio di Previsione, con iniziative di confronto specifiche. Puntuali riflessioni saranno effettuate riguardo a temi importanti in materia di servizi di qualità volti a supportare un invecchiamento attivo; interventi migliorativi sul trasporto pubblico, oltre ad analisi e interventi sulla condizione abitativa.

Lo stesso Spi Cgil sulla questione ha messo in campo un’indagine conoscitiva per migliorare lo status delle persone che possono beneficiare solo di una pensione minima con la richiesta all’Amministrazione di adeguamento dei quartieri periferici ai bisogni della terza età tra cui il sostegno individuale a domicilio e attività di sensibilizzazione ed educazione per contrastare il fenomeno delle truffe a danno delle persone anziane.

Il Sindaco Bruno ha illustrato gli interventi già deliberati dall’Amministrazione, quali l’incremento del 40% delle risorse allocate per l’assistenza domiciliare, il miglioramento di alcune porzioni di Città attraverso i PINQUA che contengono interventi di edilizia sociale e operazioni di integrazione sociale. Importante anche l’impegno da parte del Sindaco, per interventi di portata minore dal punto di vista delle necessità, ma di estrema importanza quale risposta ai bisogni degli anziani, come la previsione di una postazione per l’ambulanza davanti alla sede INPS, o parcheggi dedicati per facilitare l’acceso ai malati non deambulanti chiamati a visita Medica all’INPS. Obiettivo comune dello Spi Cgil e dell’Amministrazione comunale, quindi, è recuperare il rapporto tra gli anziani e le istituzioni per essere in grado di migliorare le condizioni di vita per la terza età nel territorio. Il tutto potrà essere formalizzato in un accordo operativo di prossima sottoscrizione.