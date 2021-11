In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti (20-28 novembre 2021), venerdì 26 novembre, presso Officina San Domenico ad Andria si terra un incontro con l’Associazione 3Place in cui si porrà il seguente interrogativo: “Quanto ci costano i nostri rifiuti?”.

«Quello del 26 novembre non è un venerdì come tutti gli altri – scrive 3Place – ma è il cosiddetto Black Friday, giorno di sfrenatezze consumistiche, in cui la produzione mondiale di rifiuti tocca cifre da capogiro. Urge ripensare ai rifiuti da nuove prospettive, urge prendere coscienza di uno dei lati più oscuri della società industrializzata. Per iniziativa di 3Place parleremo di minimalismo con Marilena Panarelli, strategie sostenibili d’impresa con Potentilla – Cosmetici a base di piante selvatiche, spesa sfusa con Ecoteca – Sostenibile per Natura e di upcycling con Revì Art. L’obiettivo? Dotarsi di vere e proprie strategie minimaliste di sopravvivenza!».