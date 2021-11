Verranno riattivati circa 50 hub vaccinali, ai quali si aggiungeranno circa 300 farmacie, gli hub aziendali e l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: così la Regione Puglia riorganizza la campagna vaccinale anti-Covid per accelerare sulla somministrazione delle terze dosi e raggiungere chi invece ancora non si è sottoposto nemmeno ad una dose.

A presentare la nuova fase della campagna vaccinale, sono stati il governatore Michele Emiliano e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro. Mediamente, le Asl dovranno garantire almeno 26 mila somministrazioni al giorno. «Non abbiamo problemi di scorte di vaccini, al momento abbiamo 800 mila dosi a disposizione e ne arriveranno altre 300 mila – ha garantito Montanaro».

Con la somministrazione della terza dose agli over 40 si partirà da lunedì. Sulla nuova campagna vaccinale il governatore ha aggiunto: «La Puglia deve riprendere la testa nella classifica nazionale nel numero di vaccinati e per qualità della campagna, come era sino a qualche mese fa. Innanzitutto, dobbiamo chiamare tutte le persone che non sono vaccinate per invitarle a farlo, perché ci sono migliaia di pugliesi che ancora non hanno fatto nemmeno una dose e credo sia arrivato il momento che la facciano. Voglio richiamare tutti quelli che non si sono vaccinati a farlo il prima possibile e a tutti quelli che si sono vaccinati voglio dire che non è finita qui, c’è la terza dose».