Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio, ha convocato una nuova seduta consiliare per il 23 novembre 2021, alle ore 18.30, per esaminare i seguenti argomenti:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 12);

2) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Corte di Appello di Bari – Lite nr. 835/2012 R.G. (De Maria Anna c/o Comune di Andria), definita con sentenza n. 1103 dello 07.06.2017, pubblicata il 25.08.2017 e notificata in forma esecutiva il 17-20/11/2017. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dalla transazione raggiunta sul debito. Approvazione atto di transazione, strumentale alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del T.U.EE.LL, adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, e determinazioni – (trasmessa con nota prot. n. 0068624 del 04.08.2021);

3) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Tribunale di Trani – lite nr. 91000384/2011 R.G. (Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A c/Comune di Andria), definita con sentenza n. 356 del 17.02.2021, pubblicata il 18.02.2021 e notificata in data 18.03.2021. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. A del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante dalla transazione raggiunta sul debito. Approvazione atto di transazione, strumentale alla procedura di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis del T.U.EE.LL., adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, e determinazioni – (trasmessa con nota prot. n. 0068624 del 04.08.2021);

4) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Programma Comunale per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2019) Annualità 2022 – (prot. n. 0097010 del 10.11.2021);

5) Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 in data 28.10.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. (Prot. n. 0096981 del 10.11.2021);

6) Ordini del Giorno (n. 2);

7) Richiesta di relazionare al Consiglio Comunale sulla questione dei conguagli richiesti alle aziende dell’area PIP (Movimento Pugliese – Prot. n. 0035449 del 15.04.2021).

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e, pertanto, resa pubblica.