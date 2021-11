Si aggiorna il bilancio dei contagi da Coronavirus in Puglia. Secondo le informazioni fornite dal bollettino epidemiologico quotidiano diffuso dalla Regione, oggi venerdì 19 novembre, sono stati accertati 284 nuovi casi di positività, a fronte di oltre 20.700 tamponi analizzati.

In base ai dati odierni, la provincia più colpita è quella di Bari con 80 contagi, seguita da Taranto con 67, Foggia 64, Lecce con altri 30 casi, Bat 28 e Brindisi 18, ai quali se ne aggiungono 3 che sono stati riclassificati nelle rispettive province di provenienza.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, supera così quota 277.000. Resta invariato a 6.873 invece il totale dei decessi, non essendo state registrate ulteriori vittime nelle ultime 24 ore.

Anche sul fronte ospedaliero, la situazione si presenta stabile. Nelle strutture sanitarie della regione al momento sono ricoverati 165 pazienti Covid, di cui 149 in area non critica e 16 in terapia intensiva. In lievissimo aumento invece i numeri relativi alle persone attualmente positive, che raggiungono la cifra complessiva di 3.811. In sensibile aumento, infine, il dato riferito ai negativizzati, che adesso sono in tutto 266.321,con quasi altri 300 pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore.