Un evento nell’evento per un weekend di collaborazione e formazione particolarmente importante per i volontari delle Misericordie di Puglia. Su indirizzo dell’area emergenze Nazionale, infatti, si è svolta sabato a Modugno, nel polo formativo di Protezione Civile della Federazione delle Misericordie di Puglia, la giornata d’informazione e formazione sui rischi invernali (rischio idrogeologico e idraulico). All’appuntamento hanno partecipato i 4 coordinamenti della Regione Puglia oltre alla struttura di area Emergenze Puglia. Per l’occasione i volontari hanno anche visitato il centro funzionale della Protezione Civile Puglia e la Sala Operativa Regionale. Ad una parte teorica è seguita una seconda fase pratica all’interno del campo di addestramento delle Misericordie di Puglia a Modugno.

Nella stessa occasione è stato anche siglato un protocollo di intervento operativo per la ricerca ed il soccorso di persone disperse o scomparse nonché per la formazione di nuove figure professionali di utilità sociale. A siglare l’accordo diversi enti pugliesi operanti nella Protezione Civile ed appartenenti a tipologie differenti di ambiti professionali dotati di specifici mezzi, volontari ed automezzi. La firma tra l’Unità Cinofile di Federazione delle Misericordie di Puglia, l’Odv A.N.T.A. di Sava, il Corpo Forestale vlo Esaf Basilicata, il Coordinamento Provinciale di Taranto dell’ERA NITA Ambiente. L’importanza di questo protocollo operativo multiprofessionale è presto detto e si evince anche dalle parole del prefetto Giuliana Perrotta, Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, che ha parlato di “esercito”, riferendosi ai numeri delle persone scomparse in Italia: ben 59.044 persone. Un numero significativo, “tanti quanti gli abitanti di una città di medie proporzioni, tipo Savona o Matera”.

Ogni Ente aderente al protocollo operativo darà, per ciò che gli compete, il proprio apporto tecnologico, multidisciplinare o multiprofessionale. Il lavoro sinergico e strategico tra le parti interessate diventa, così, indispensabile per ritrovare persone scomparse. Le attività operative di ricerca e soccorso, ben strutturate, assumono una rilevanza fondamentale ed imprescindibile per ottenere quei “lieto fine” tanto sperati.

Ad introdurre la giornata anche il Presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile Maurizio Bruno oltre al Presidente della Federazione pugliese delle Misericordia Gianfranco Gilardi ed il referente nazionale del soccorso tecnico Domenico Lamanna. Importante anche il coinvolgimento della Protezione Civile regionale con il responsabile della sala operativa il Dr. Luciano Pirone oltre al centro funzionale con l’Ing. Teresa Mungari e l’Ing. Borneo.