Grande soddisfazione per la sezione andriese di Tiro a segno che sale sul podio sia nella pistola che nella carabina 10 metri a conclusione del Trofeo delle Regioni 2021. La kermesse, organizzata dalla Unione Italiana Tiro a Segno ha visto sfidarsi a Napoli le selezioni giovanili delle migliori Regioni italiane attraverso otto gare per specialità e fasce d’età. La sezione andriese non è mancata all’appello portando ben quattro atlete che hanno dato il loro contributo alla rappresentativa pugliese arrivata terza dopo Toscana ed Emilia Romagna.

Martina Lorusso ha capeggiato la squadra di carabina 10 metri Ragazzi che ha ottenuto il primo posto con punti 600.8 e Sofia Tannoia ha guidato la squadra di pistola Allievi (punti 258) che con Maddalena di Canosa ha raggiunto il terzo posto nazionale. Buone anche le prestazioni delle altre squadre pugliesi, compresa la pistola ragazzi con Francesca Crudele, nel complesso però non sufficienti a difendere il titolo 2019. Ad assistere alle gare anche il commissario tecnico della nazionale Valentina Turisini che ha incoraggiato le nostre atlete a proseguire su questa strada. I prestigiosi premi ripagano i sacrifici della Sezione di Andria che ha ripreso l’attività sportiva non appena concesso e in una stagione vissuta con tante incertezze e disagi per via dell’emergenza Covid ha mantenuto la barra diritta verso i traguardi dei Campionati Regionali e Nazionali prima e del Trofeo delle Regioni dopo. Altre sorprese potrebbero arrivare dal Campionato d’Inverno in corso con le sue finali il prossimo dicembre. Sono partite intanto le attività di avviamento al tiro, praticabile con l’aria compressa a partire dai dieci anni nel poligono al chiuso presso lo Stadio “Degli Ulivi”.