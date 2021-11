L’Assessore alle Politiche sociali, Dora Conversano, comunica che l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto attuativo della VI annualità dei “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e disabili“, destinando maggiori risorse per i servizi domiciliari. Si ritiene inoltre soddisfatta della tempestività con cui il Settore Servizi Sociali, ha predisposto tutti gli atti propedeutici all’avvio del progetto, atteso che il buono servizio per disabili e anziani non autosufficienti è un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto alle persone con disabilità e anziani non autosufficienti, nonché ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza, vincolato al sostegno al pagamento delle rette di frequenza presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da un apposito catalogo telematico dell’offerta.

Il Buono Servizio copre una percentuale della retta di frequenza dei predetti servizi da un minimo del 20% sino ad un massimo del 100%, in base al valore ISEE di riferimento (del singolo o della famiglia secondo i casi), al netto di una franchigia fissa di soli 50 euro mensili per l’accesso a servizi a ciclo diurno, a carico dei nuclei familiari. Per accedere al beneficio è necessario che il destinatario finale (persona con disabilità o anziano non autosufficiente) abbia i seguenti requisiti:

1. possesso di un PAI in corso di validità, per l’accesso a prestazioni socio-sanitarie ex artt. 60, 60 ter, 88, ovvero, nel caso di accesso a prestazioni socio-assistenziali ex artt. 68, 87, 105, 106, possesso di una Scheda di Valutazione Sociale del caso in corso di validità;

2. ISEE ORDINARIO del nucleo familiare in corso di validità non superiore a €. 40.000,00;

3. in aggiunta, nel solo caso di disabili adulti e anziani non autosufficienti, anche: ISEE RISTRETTO in corso di validità non superiore a €. 10.000,00 (se persone con disabilità) e non superiore a €. 20.000,00 (se anziani non-autosufficienti over65).

Attraverso le domande presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata: https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/BuoniServizio2020, le famiglie pugliesi possono richiedere l’accesso ad una delle seguenti tipologie di servizio presenti sul catalogo telematico dell’offerta, ad un costo significativamente contenuto:

Strutture a ciclo diurno:

– Centro diurno socio educativo e riabilitativo per persone con disabilità (in precedenza art. 60 del R.R. 4/2007, ora art. 3 del R. R. n. 5/2019);

– Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (in precedenza art. 60 ter del R. R. 4/2007, ora art. 3 del R.R. n. 4/2019);

– Centro diurno per persone anziane (art. 68) ;

– Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105);

– Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106).

Servizi domiciliari:

– Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD – art. 87);

– Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI – art. 88).

Per ulteriori informazioni é possibile utilizzare la funzione “Richiedi info “ presente sulla piattaforma dedicata , oppure scrivere all’ indirizzo :[email protected] o contattare gli uffici comunali ai seguenti recapiti telefonici : 0883/290610 – 0883/290389 .