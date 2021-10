«Ieri abbiamo partecipato con Legambiente Trani all’evento di Adriatic Heroes, promosso da 2hands Organization , per contribuire all’obiettivo dell’organizzazione Nazionale, nata in Puglia, di raccogliere 30.000 Kg di rifiuti nel solo anno 2021». Lo scrive in una nota l’Associazione 3 Place.

Sejega , con molta probabilità proveniente dall’ALBANIA. Inoltre i ragazzi e le ragazze di Legambiente Trani hanno anche piantumato 10 nuovi alberi (5 tamerici e 5 querce) nell’area della Vasca di Boccadoro, gestita da Associazione Delfino Blu , con la presenza di oltre 50 persone. Tra questi, alcuni alberi sono stati piantati in onore di Guido Melega, fantastico papà di una volontaria di Legambiente e per festeggiare il compleanno di Erminia, volontaria della associazione. «Pensate, 8 città su tutto l’Adriatico, da Trieste a Bari, passando per Pescara, tutti assieme per un unico fine comune: che meraviglia è l’associazionismo! NOI, in quel di Trani, zona Boccadoro (meraviglia della Natura), inoltre, abbiamo raccolto oltre 200 kg di rifiuti (bottiglie di plastica, suole di scarpe, polistirolo, capsula di caffè, spruzzino, un ombrellone, una latta di olio motore). Ed un contenitore Insalata Russa, con molta probabilità proveniente dall’ALBANIA. Inoltre i ragazzi e le ragazze di Legambiente Trani hanno anche piantumato 10 nuovi alberi (5 tamerici e 5 querce) nell’area della Vasca di Boccadoro, gestita da, con la presenza di oltre 50 persone. Tra questi, alcuni alberi sono stati piantati in onore di Guido Melega, fantastico papà di una volontaria di Legambiente e per festeggiare il compleanno di Erminia, volontaria della associazione.

Che bello donare del tempo per una Comunità locale, che poi è quella Globale. Che bello fare rete con associazioni e cittadini di altre città, di altri luoghi. Che bello FARE QUALCOSA, per tentare di fare di tutto per SALVAGUARDARE il PIANETA, e quindi il nostro FUTURO!».