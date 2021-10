Il 12 ottobre, alle ore 20.30, prenderà il via la stagione concertistica 2021 ad Andria. Si parte con il concerto dell’Orchestra della Città Metropolitana di Bari nell’Auditorium della Chiesa Madonna delle Grazie. Il concerto “American Songs In My Hearth”, sarà diretto da Giancarlo De Lorenzo, vocalist Patty Lomuscio. Verranno eseguite, tra le altre, musiche di Aden, Mercer, Berstein, Duglas. Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti per rispetto normativa anti Covid 19.