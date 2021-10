Ogni promessa è debito. E non solo nei confronti della famiglia Di Niccolo. E’ un’intera città ad essere in debito con Francesco Di Niccolo, poeta, scrittore, giornalista, filosofo, saggista (Andria, 30 luglio 1979- 8 marzo 2011), scomparso in giovane età.

A dieci anni dalla sua morte, e nonostante gli ostacoli ripetuti della pandemia, domenica 10 ottobre, dalle ore 18, Andria renderà omaggio con un evento memorabile ad un figlio di questa terra, nel Chiostro del Seminario Vescovile, in Largo Seminario.

L’evento, dal titolo “Il Sigillo e l’estasi”, trae il nome da una raccolta di poesie di Francesco Di Niccolo, è stato organizzato d’intesa tra la rete artistica Artistica-menti Andria, la Biblioteca Diocesana S. Tommaso D’Aquino, il Centro di promozione culturale Le Muse, il MEIC (Movimento culturale di impegno ecclesiale della Diocesi di Andria), l’Associazione Fotografi Andria, con il patrocinio del Comune di Andria e prevede un programma articolato a partire dalle ore 18.

Nella prima parte si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario e giornalistico “ Francesco Di Niccolo” prima edizione 2021, indirizzato alla scuola secondaria di secondo grado di Andria, conclusosi a luglio, sul tema: L’amore nell’era covid-19, con una borsa di studio offerta dalla famiglia Di Niccolo e premi messi a disposizione da aziende locali per gli studenti vincitori, e dall’Associazione Fotografi Andria per tutti i partecipanti.

Gli elaborati sono stati esaminati da una giuria nominata per l’occasione dal mese di marzo 2021. Interverranno alcuni docenti sul palco, testimoni della sua opera, per un contributo ricordo.

A seguire l’interpretazione di alcune poesie selezionate, tratte dal volume postumo, pubblicato dopo la sua morte, che le raccoglie tutte: “Ho un segreto che sa di fragole”, interpretate dagli attori Antonio Memeo e Luana Erminio, che con FFrancesco Di Niccolo hanno condiviso l’esperienza del Teatro di Puck.

Degustazione con prodotti tipici locali, nell’assoluto e rigoroso rispetto della normativa anticovid, e una serata artistica a tema, allieteranno la seconda parte dell’evento con Sol Duo Acoustic, Daniele Lamarca e Annamaria Carrieri, Accademia Zamar Bisceglie e la partecipazione straordinaria di Dino Gazzillo, e un medley finale di danze latino americane (rumba) del maestro Savino Tota con la sua scuola di danza Savidance Studio di Andria.

Info: prenotazione obbligatoria e contributo in prevendita, rivolgersi alla Biblioteca Diocesana 0883/542791. Green pass o tampone 24 ore prima da esibire entrata, con mascherina da indossare tutta la serata per cautela.

Chi era Francesco Di Niccolo

Biografia

Nato ad Andria il 30 luglio 1979, affetto da atrofia spinale, si era laureato in filosofia all’Università degli Studi di Bari. Ha collaborato con il Centro di promozione Le Muse di Andria, socio dell’Accademia di lettere e arti ” Armonia delle Muse, collaboratore Ibiskos Editrice, membro della redazione del giornale Insieme della diocesi di Andria, e del mensile cittadino “La Catuma”. Autore e drammaturgo nell’associazione teatrale “Il teatro di Puck”, fondatore, autore e drammaturgo della compagnia teatrale ” Teatro sospeso”, consulente editoriale ETET edizioni Andria. Ha pubblicato saggi, volumi di poesie, e diversi lavori teatrali. Muore per una polmonite il giorno della Giornata mondiale della donna. Cantore dell’animo umano, vate della Bellezza, esteta della vita, spirito inquieto, sognatore romantico, innamorato della grazia e armonia femminile, Francesco Di Niccolo, amante della vita in tutte le sue forme, estremamente versatile e impegnato, è stato un testimone di dolcezza, leggerezza, eleganza, ironia, sofferenza, fragilità, cultura, sensibilità, stile, discrezione, lealtà, entusiasmo, profondità di sentimenti, idee e progetti nel mondo della cultura, delle arti e nel settore dell’informazione.