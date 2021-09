E’ partito ad Andria la scorsa settimana il progetto GeNERAzioni e cioè Generare Nuove Esperienze (di) Rete (con) Azioni. Un progetto sperimentale e nato dalle molteplici iniziative che si stanno costruendo tra l’UIEPE, l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari e la Confraternita Misericordia di Andria. Tra i due enti, oltre quattro anni fa, è stato siglato un protocollo d’intesa che continua ad offrire possibilità di riparare ad errori ma anche nuove idee e nuovi percorsi di educazione alla legalità.

Il progetto Generazioni, in particolare, è destinato a circa una quindicina di persone che saranno impegnate in sei incontri formativi all’interno di Casa della Misericordia in viale Istria 16 ad Andria. Il progetto rientra, in parte, nelle attività di messa alla prova per coloro i quali sono stati colti alla guida in stato di ebrezza e cioè con un valore limite di tasso alcolemico oltre lo 0,5 g/litro. Conoscere il codice della strada e la sicurezza stradale con azioni volte alla prevenzione ed alla sensibilizzazione per comprendere in modo più critico il reato commesso. Fondamentale per lo sviluppo del percorso attivato ad Andria è stato il coinvolgimento diretto dell’ACI e dell’Associazione ACAT oltre alle istituzioni con la ASL BT attraverso il Servizio SER.D., la Polizia di Stato e la Polizia Locale.

Gli incontri, di questo primo corso Generazioni, si concluderanno il 2 dicembre prossimo. Tra gli obiettivi quello di poter far conoscere direttamente le conseguenze dei danni sull’uso ed abuso di alcol e droghe in particolare da parte di chi si mette alla guida con tutte le implicazioni possibili. Una nuova opportunità formativa e di prevenzione.