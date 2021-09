«A fronte della lamentela di non aver lavorato da due anni a questa parte, nessuno ha accettato il posteggio nella nuova location. Immaginiamo che anche per l’altro luogo prescelto dall’amministrazione nel pomeriggio non ci sarà nessuna accettazione». Le parole del Sindaco della Città di Andria, Giovanna Bruno, contenute in un video messaggio alla comunità. Un video arrivato in tarda mattinata anche per replicare al centrodestra ed alle associazioni di categoria che hanno protestato sino al pomeriggio di ieri a Palazzo di Città. L’ormai imminente Festa dei Santi Patroni non vedrà dunque una parte commerciale oltre al luna park ma il Sindaco ha spiegato come non sia positivo il clima di “terrore” nel quale si vuole portare la dialettica su questo tema.

Nel messaggio del Primo Cittadino diversi gli spunti interessanti tra cui anche il voler rimarcare la situazione emergenziale non ancora passata. In più Giovanna Bruno ha ricordato come anche lo scorso anno non ci fu la festa commerciale e soprattutto si è ormai ad un passo dal ritorno a scuola in presenza e sono già diverse le classi che non potranno riprendre l’attività perchè alcuni sono in quarantena.

Il messaggio integrale allegato: