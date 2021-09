«Baji ha fatto radiografie e non è visibile alcuna lesione alla colonna ma comunque non si mette in piedi. Ha una LUSSAZIONE al FEMORE che va operata ma questo non giustifica il fatto che non si metta in piedi anche a tre zampe. Deve fare una TAC D’URGENZA per capire cosa lo ha reso immobile e se si può fare qualcosa per lui. Non conosciamo ancora il costo ma di sicuro la ASL non pagherà questi esami». Lo scrive in una nota OIPA Andria per un aggiornamento sulle condizioni di Baji, il cane investito ad Andria lunedì scorso.

«Se qualcuno volesse aiutarci potrebbe passare direttamente a lasciare il proprio contributo presso l’ambulatorio veterinario della dott.ssa Dominga Ricci in Via Mantoné ad Andria. Il costo dovrebbe aggirarsi fra i 300 e i 450 euro ma la veterinaria saprebbe sicuramente dare dettagli in più. Grazie a tutti».