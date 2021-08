C’è anche la band andriese “Le Teste di Ozzak” tra i finalisti del “Premio Lunezia Nuove Proposte 2021” che si terrà martedì 31 agosto, alle ore 21.30, al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca.

Il vincitore accederà di diritto alle fasi finali di “Area Sanremo” e beneficerà di una ulteriore programmazione radiofonica su RAI Isoradio. I brani saranno ascoltati anche da Sony Music, mentre Radio Bruno sceglierà uno dei finalisti per un promo radiofonico. Ci saranno inoltre collegamenti di RAI Isoradio e l’attenzione di produttori e operatori musicali.

Ecco l’elenco dei 10 finalisti: Assia Fiorillo – Napoli – “Qualcosa è andato storto”, Amedeo Ciurcina in arte Segreto – Torino – “E poi si vola”, Lisa Brunetti in arte Helle – Bologna – “2,107”, Anna Turrei – Milano – “A mani nude”, Marco Martinelli – San Giuliano Terme (Pisa) – “Molecole d’amore”, Antonio Ferrari – Travo (PC) – “Come me”, Alessandro Aquilini in arte Aenea – Roma – “Lilly 23”, Arianna Rozzo – Bergamo – “La teoria del caos”, Le Teste di Ozzak (Band) – Andria (BT) – “Mi voglio superare” e Yassmine Jabrane – Roma – “Dea Fortuna”.

Le Teste di Ozzak nascono nel “lontano” 2018 da un’idea del cantautore andriese Leonardo Addati. La band pugliese sposa diversi stili musicali ed è composta da quattro “teste”: il leader Leonardo Addati (in arte Odranoel), il dj Fabio Mastropietro (in arte Fabio BPM), il sassofonista Riccardo Fortunato e Giovanni Addati, fratello di Leonardo (in arte Jamani), seconda voce e special guest in diversi brani.