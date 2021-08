Una serata in cui musica, comicità e solidarietà si intrecceranno alla perfezione per disegnare alcune ore di spensieratezza in un momento ancora complicato davvero per tutti. Una festa di fine estate in sostanza con due eventi in uno ed il live dell’artista andriese Savio Vurchio assieme allo spettacolo “Stasera con Uccio”. Due eventi in un’unica serata, quella di lunedì 30 agosto con inizio alle 21, in cui lo sfondo sarà la solidarietà all’interno dell’Oratorio Salesiano di Andria.

Una serata organizzata da Sabino Matera e che vede il patrocinio di diversi enti con uno sfondo sociale con i progetti in favore della comunità della Misericordia di Andria. Tutte le norme anticovid saranno rispettate e per questo sono ancora davvero pochi i biglietti disponibili. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3282072203.