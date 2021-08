L’A.S.D. Futsal Andria, con grande gioia e soddisfazione, comunica che per il settimo anno consecutivo è stata rinnovata la partnership con la nota azienda andriese “Florigel”, specializzata nella produzione del panzerottino pugliese.

Florigel sarà anche per la stagione sportiva 2021/2022 il main sponsor del club biancoazzurro che si appresta ad affrontare per il settimo anno consecutivo il massimo campionato regionale di calcio a 5. Una partnership che negli anni ha permesso di associare l’azienda di Pasquale Rella alla squadra di futsal della città. Il club biancoazzurro ringrazia la Famiglia Rella e il Direttore Commerciale di Florigel Pietro Lamorte per il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione.