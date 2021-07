«Oggi nella BAT si completa un percorso iniziato nel 2004 con la nascita della Provincia di Barletta Andria Trani; l’apertura della Questura, e la conseguente partenza dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Gdf, grazie all’eccellente lavoro fatto dal prefetto Valiante, rappresentano per tutta la nostra comunità il definitivo presidio di legalità. È proprio attraverso questi punti fermi di legalità che la presenza dello Stato sul territorio si rafforza con nuove forze che aiuteranno tutte le dieci città della provincia e l’arrivo, qui, oggi, della Ministra Lamorgese lo conferma. Le comunità della Terra d’Ofanto oggi si stringono idealmente, con lo stesso affetto mostrato per strada fuori dalla nuova Questura, al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura impegnati, quotidianamente, per la tutela dei diritti e per la difesa dei cittadini».

Così l’ex Ministro e deputato PD, Francesco Boccia, partecipando ad Andria, insieme alla Ministra Lamorgese, all’inaugurazione della nuova Questura della Provincia Barletta Andria Trani.