«Dalle prime luci dell’alba sono iniziati gli annunciati lavaggi per le strade del centro storico, con la nuova idropulitrice della Sangalli. Ci sono stradine e viottoli in cui purtroppo i cattivi odori sono amplificati ulteriormente dal caldo. Invitiamo tutti a collaborare per il maggior decoro della città». Lo scrive in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Ci sono centri storici (piccoli) in cui sono i residenti in primo luogo ad occuparsi della pulizia quotidiana. Anche da noi in tanti si adoperano in tal senso e li ringraziamo, ma serve ulteriore collaborazione, da parte di tutti. Ovviamente in primo luogo siamo noi dell’amministrazione a dover fare la nostra parte, fino in fondo. Ci stiamo provando».