Oltre 2mila minuti giocati in 30 gare nella scorsa stagione con la maglia della Fidelis Andria. Altra importante riconferma in casa biancazzurra nel pacchetto arretrato. Si tratta di Vito Lacassia, giovanissimo difensore classe 2002 già determinante in gran parte dello scorso anno nel terzetto studiato dal tecnico Gigi Panarelli: “Sono contento di restare ad Andria. Ringrazio tanto il tecnico che mi ha voluto fortemente e che mi ha aiutato tanto la scorsa stagione – spiega Vito Lacassia – Ringrazio la società per la fiducia che mi sta dando anche per il prossimo campionato. Questa piazza è fantastica e merita altri palcoscenici; vorrei raggiungere traguardi importanti con questa maglia”.