Dal governo Emiliano giungono rassicurazioni: l’ex strada regionale 6, che dovrebbe collegare il casello autostradale di Canosa di Puglia al comune di Spinazzola, non sarà dimenticata. Dodici anni fa l’inaugurazione del primo tratto Canosa – Minervino Murge, poi il ritrovamento di resti archeologici e valutazioni di carattere paesaggistico frenarono la prosecuzione dei lavori. E ancora oggi, il tratto presso Minervino dove stamattina è avvenuto il sopralluogo della Regione, dei sindaci e della Provincia, rimane chiuso al traffico costringendo gli automobilisti giunti alle porte della città a deviare sulla vecchia provinciale 230. Il completamento dei lavori, per il quale occorrono circa 18 milioni di euro, rappresenterebbe una svolta per i comuni murgiani.

Altro problema dibattuto in mattinata l’isolamento in cui è stato relegato il borgo di Montegrosso a causa dei lavori di ammodernamento e allargamento a 4 corsie dell’ex strada provinciale 231. Dal Comune di Andria e dalla Provincia spingono per un nuovo progetto complementare che metta in sicurezza la viabilità esistente e faciliti l’ingresso e l’uscita dalla borgata.

Dalla Provincia Bat la promessa che entro un mese saranno pronti per essere candidati a finanziamento i progetti di completamento dell’ex strada Regionale 6 e di miglioramento della viabilità che interessa Montegrosso.